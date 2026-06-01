İran Meclis Başkanı Kalibaf: Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtı

12:591/06/2026, Pazartesi
AA
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasına ilişkin açıklama yaptı.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada Kalibaf,
"Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaşı suçunu şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır"
ifadelerini kullandı.

Kalibaf, her tercihin bir beledi olduğunu ve eninde sonunda her şeyin yerli yerine oturacağını söyledi.​​​​​​​


