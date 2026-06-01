Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan flaş iddia: İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor

Trump'tan flaş iddia: İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor

09:271/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Trump anlaşma metni üzerinden Tahran'a rest çekti.
Trump anlaşma metni üzerinden Tahran'a rest çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump,
"İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak"
ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin sürece ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı kimi zaman ise daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu.

Bir başka paylaşımında ise CNN'in, İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı.

Trump, anlaşma taslağının nükleer konunun farklı boyutlarını son derece güçlü ve ayrıntılı biçimde ele aldığını, metnin önemli bir kısmının bu konuya ayrıldığını kaydetti.



#ABD
#Donald Trump
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi bugün son gün mü? Emlak vergisi ödemesi nasıl ödenir, kimler muaf olacak?