İran'dan ABD'ye rest: Olası mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacak

İran’ın ABD ile imzalanma ihtimali bulunan mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'nın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İran, Tahran ve Washington arasındaki olası mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacak.

Haberde ayrıca, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişin devam ettiği, ABD’nin, olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediği vurgulandı.