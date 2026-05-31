İran'dan medyadaki iddialara cevap: Net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilmeyecek

22:09 31/05/2026, Pazar
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerin ve karşılıklı mesaj alışverişinin sürdüğünü belirterek, süreç tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapılamayacağını söyledi. Erakçi, medyada yer alan iddiaların ise resmiyet kazanana kadar spekülasyon niteliği taşıdığını ifade etti.

Erakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelere değinen Erakçi, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı.

İranlı Bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların, resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti.


