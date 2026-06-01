Kabine yoğun gündemle toplanacak: İşte masadaki konular

09:151/06/2026, Pazartesi
Beştepe’de gözler Kabine Toplantısına çevrildi.
Bayram sonrası ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' süreci, ABD-İran müzakereleri ve ekonomideki son durum başta olmak üzere kritik başlıklar ele alınacak.

Kabine, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yoğun gündemle toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesini Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci oluşturacak.

ABD ile İran gerilimi

Ankara, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye’nin yürüttüğü barış diplomasisi kapsamındaki adımlar Kabine’nin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Ekonomi programı ile piyasa verileri değerlendirilecek

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak. Bu etkilerin ekonomiye yansımalarının en aza indirilmesi ve dezenflasyon sürecinin korunmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Kabine’de ayrıca Orta Vadeli Program ile 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programının mevcut durumu ve piyasalardaki son gelişmeler gözden geçirilecek.

“Terörsüz Türkiye” kabine gündeminde

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor. Devletin ilgili kurumlarının, terör örgütünün tasfiye sürecine ilişkin yürüttüğü çalışmalar ile süreç kapsamında planlanan yasal düzenlemelerin Kabine’de ele alınması bekleniyor.


