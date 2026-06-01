90 bin taksi esnafına vergi müjdesi

Sektör verilerine göre Türkiye'deki ticari plaka ekosisteminin devlete yıllık doğrudan katkısı 26 ila 34 milyar lira arasında hesaplanıyor. Bunun 15-18 milyar lirasını gelir vergileri, 4-6 milyar lirasını plaka devir harçları, 5-6 milyar lirasını motorlu taşıtlar vergisi, 2-4 milyar lirasını ise KDV ve diğer harçlar oluşturuyor. Düzenlemenin özellikle yüksek bedelli plaka devirlerinde vergi yükünü önemli ölçüde azaltacağı, kamu maliyesi açısından ise uzun vadede 25 milyar liranın üzerinde bir gelirden vazgeçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.