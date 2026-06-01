90 bin taksi esnafına vergi müjdesi

Bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 24 maddelik torba kanun teklifi görüşülecek.
Teklifin en dikkat çeken başlığı yaklaşık 90 bin ticari plaka sahibini ilgilendiren vergi düzenlemesi oldu. Düzenleme yasalaşırsa taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin ticari plakalarını satmaları halinde elde ettikleri kazançlar gelir vergisi ve KDV'den muaf tutulacak. Mali etki analizlerine göre devletin bu düzenleme nedeniyle uzun vadede en az 25 milyar liralık vergi gelirinden feragat etmesi bekleniyor. Teklifte farklı kesimlere yönelik düzenlemeler de bulunuyor.
İLİŞİĞİ KESİLEN POLİS OKULU ÖĞRENCİSİNE KADRO
Bu kapsamda sağlık şartları nedeniyle polis okullarından ilişiği kesilen ancak daha sonra yargı kararıyla eğitimlerini tamamlayan ve yeniden memuriyetten çıkarılan bazı personele kamuya dönüş hakkı tanınacak. Gerekli şartları taşıyanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanabilecek. Kamu yararı bulunması halinde engelli ve yaşlı bakım merkezlerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü açılırken, 18 yaş altındaki gençler ile eğitimine devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerde eğlence vergisinden muaf tutulacak. Kamu ihalelerindeki yüzde 3'lük geçici teminat oranı, işin niteliğine göre yüzde 30'a kadar yükseltilebilecek.
Maliyeti 25 milyar lirayı aşabilir
- Sektör verilerine göre Türkiye'deki ticari plaka ekosisteminin devlete yıllık doğrudan katkısı 26 ila 34 milyar lira arasında hesaplanıyor. Bunun 15-18 milyar lirasını gelir vergileri, 4-6 milyar lirasını plaka devir harçları, 5-6 milyar lirasını motorlu taşıtlar vergisi, 2-4 milyar lirasını ise KDV ve diğer harçlar oluşturuyor. Düzenlemenin özellikle yüksek bedelli plaka devirlerinde vergi yükünü önemli ölçüde azaltacağı, kamu maliyesi açısından ise uzun vadede 25 milyar liranın üzerinde bir gelirden vazgeçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.