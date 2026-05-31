Meslek lisesi değil fabrika: Tek yılda 51 milyon ciroya ulaştı

Okul bünyesindeki bilişim, makine, metal, kimya, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 7 farklı atölyede döner sermaye çalışmaları kapsamında üretim gerçekleştiriliyor.





Öğrenciler, temizlik malzemelerinden masa ve sıraya, boyadan yemek üretimine kadar farklı atölyelerdeki çalışmalarla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyor.





Okulda 23 öğretmen ve 65 öğrenciyle gerçekleştirilen üretimlerle geçen yıl 51 milyon 86 bin lira ciroya ulaşıldı.