Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'den İran'a saldırı: Goruk ve Keşm Adası'ndaki hedefler vuruldu

ABD'den İran'a saldırı: Goruk ve Keşm Adası'ndaki hedefler vuruldu

12:331/06/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Goruk ve Keşm Adası'ndaki hedefler vuruldu
Goruk ve Keşm Adası'ndaki hedefler vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine misilleme olarak İran'ın Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ile İHA komuta kontrol merkezlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, hafta sonu İran'ın Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ile İHA komuta kontrol merkezlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın uluslararası sularda düşürülmesi de dahil olmak üzere İran'ın eylemlerine yanıt olarak düzenlendiği savunuldu.

Açıklamada, ABD savaş uçaklarının harekete geçerek bölgedeki sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan İran hava savunma sistemlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve iki adet tek yönlü taarruz İHA'sını imha ettiği ifade edildi.

Operasyonlarda hiçbir ABD askerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, “CENTCOM, devam eden ateşkes sürecinde İran'ın haksız saldırganlığına yanıt olarak ABD'nin varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecektir” denildi.


#ABD
#İran
#Goruk
#Keşm Adası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Kaç Rekattır? Adım Adım Hacet Namazı Kılınışı