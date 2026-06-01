İsrail yönetiminde 'saldırı yok' çatlağı: Ben-Gvir'den Netanyahu'ya 'Trump'a hayır de' çağrısı

22:361/06/2026, Pazartesi
Ben-Gvir, Netanyahu'ya Trump'ın açıklamasına karşı çıkma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile Hizbullah arasında “saldırmazlık mutabakatı” sağlandığını açıklaması Tel Aviv’de siyaseti karıştırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya açık çağrıda bulunarak Trump’ın açıklamasına karşı çıkmasını ve Beyrut’a yönelik planlanan operasyonlardan geri adım atılmamasını istedi. Tartışma, hükümet içinde dış politika ve güvenlik stratejisi konusunda belirgin bir ayrışma olduğu yorumlarını güçlendirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır de" çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlemeyi planladığı saldırının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Şimdi dostumuza 'hayır' deme zamanı"

Paylaşımında Netanyahu'ya seslenen Ben-Gvir, "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, "Şimdi Hizbullah'a vurma, savaşçılarımızın ellerini kollarını serbest bırakma zamanı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.



