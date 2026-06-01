Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği duyurdu: Hizbullah ve İsrail ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Hizbullah'ın karşılıklı saldırıların durdurulmasını öngören ABD önerisini kabul ettiğini ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da düzenlemeye onay verdiğini duyurdu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırıların durdurulmasıyla başlayacak olan ateşkes sürecinin, 2-3 Haziran'da ABD'de yapılacak müzakerelerde ele alınması planlanıyor.

Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların
"birbirlerine saldırmama"
konusunda
"mutabık kaldıklarını"
açıklamasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşmenin ardından Lübnanlı yetkililerin, Hizbullah'ın karşılıklı saldırıların durdurulmasını öngören ABD önerisini kabul ettiğine ilişkin teyit aldığı ifade edildi.

"Tüm Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilecek"

Açıklamada,
"Önerilen düzenleme kapsamında Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılardan kaçınması karşılığında İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırıları durdurulacak, ateşkes daha sonra tüm Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletilecektir."
ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Neda Muavvad ile telefonda görüştüğü ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da söz konusu düzenlemeyi kabul ettiğini bildirdiği kaydedildi.

Büyükelçi Muavvad'ın görüşmenin sonuçlarını Cumhurbaşkanı Avn'a ilettiği, Avn'ın da gelişmeleri Hizbullah'a aktardığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 2-3 Haziran'da ABD'de İsrail ve Lübnan arasında yapılması planlanan müzakere toplantılarında söz konusu düzenlemenin ele alınarak ateşkes sürecinin ilerletilmesinin hedeflendiği belirtildi.



