Rusya'dan İran-ABD müzakereleri yorumu: Anlaşma için diyaloğun sürdürüleceğini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, ABD ile İran arasında nihai anlaşmaların sağlanması için diyaloğun sürdürüleceği umduklarını belirterek, "Durumun siyasi ve diplomatik bir zeminde ilerlemesi, müzakere girişimlerinin başarılı sonuçlanması ve çatışmaların önlenmesi gerekiyor." dedi.

Borisenko, başkent Moskova'da düzenlenen "6. Rusya-Orta Doğu Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu"na katıldı.

Forumda konuşan Borisenko, Arap ülkeleriyle siyasi diyaloğun son yıllarda güçlendiğini belirterek, "Arap ortaklarımızla, ekonomi alandaki işbirliğimiz tutarlı şekilde gelişiyor. Ticaret hacmi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borisenko, Orta Doğu'daki duruma değinerek, şöyle konuştu:

"Basra Körfezi bölgesindeki durum gerginliğini koruyor. Bu bizi endişelendiriyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği sebepsiz saldırganlık, binlerce insanın ölümüne yol açan benzeri görülmemiş bir şiddet döngüsünü tetikledi. İran, buna karşılık vererek, hem İsrail'e hem de Basra Körfezi ülkelerinde bulunan Amerikan üslerine saldırılar düzenledi. Bu çatışma, Lübnan-İsrail sınırındaki askeri eylemlere ve Lübnan'ın bombalanmasına yol açtı."

Bunun Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığına dikkati çeken Borisenko, ABD'nin körfez ülkelerinin kaygılarını görmezden geldiğini söyledi.

ABD ile İsrail'in, İran ve Arap ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini baltalamaya çalıştığının altını çizen Borisenko, Rusya'nın bölgedeki sorunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasından ve durumun siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinde yana olduğunu dile getirdi.

Borisenko, şunları kaydetti:

"Nihai anlaşmanın sağlanması amacıyla Amerikalılar ve İranlılar arasındaki diyaloğun sürdürüleceği umuyoruz. Durumun siyasi ve diplomatik bir zeminde ilerlemesi, müzakere girişimlerinin başarılı sonuçlanması ve çatışmaların önlenmesi gerekiyor. İran'la ilgili duruma uzun vadeli çözümün bulunması durumunda, devletler arasında yeni ilişkiler sisteminin oluşmasına imkan doğuyor. Bunun temelinde, istikrarı ve yıkıcı dış müdahalelerden korunmayı garanti eden kapsamlı ve güvenilir ortak güvenlik olmalı."

Borisenko, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ise "Buradaki durum istikrarsız. Kalıcı barıştan bahsetmek mümkün değil. İsrail ordusunun, sivillerin ölümüne yol açan yeni operasyonlar düzenlediğine dair haberler geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Filistin meselesine ilişkin barış girişimlerini durdurduğunu belirten Borisenko, Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğini ifade etti.

Filistin meselesinin uluslararası kararlar doğrultusunda çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Borisenko, bunun Orta Doğu'da uzun vadeli barışı sağlayacağını vurguladı.

Borisenko, Suriye’deki durumla ilgili ise "Suriye topraklarının jeopolitik rekabet ve çeşitli ülkeler arasında hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına karşıyız. Orta Doğu ve bölge dışı ülkelerin, Suriye’deki durumun iyileştirilmesi için elverişli koşulların yaratmasına yardımcı olması ve gerginliği kışkırtacak adımlardan kaçınması önemli." ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırgan eylemlerinden endişeli olduklarını dile getiren Borisenko, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri eylemleri, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve gerginliğin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Borisenko, Orta Doğu’daki anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.



