Belçika'dan İran'a 'Hürmüz Boğazı' resti: 'Hiçbir ödeme olmamalı'

21:471/06/2026, Pazartesi
AA
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, İran'lı mevkidaşı Erakçi ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka ve gemilerin geçiş hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Prevot, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin kalıcı bir barış için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda görüştüğünü duyurdu.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Erakçi ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

İranlı Bakana uluslararası hukuka uygun olarak gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Prevot,
"Belçika'ya göre, hiçbir engel, hiçbir ödeme olmamalıdır."
ifadesini kullandı.


"İsrail'in toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekli"

Prevot, ABD-İran arasındaki müzakerelerin kapsamlı barış anlaşmasına ulaşılması için
"değerlendirilmesi gereken fırsat"
niteliği taşıdığını kaydederek
"İsrail'in toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği Lübnan'ı da kapsayacak şekilde barış anlaşmasına süratle varılması için her iki taraf da azami çabayı göstermelidir."
değerlendirmesini yaptı.
İran'ın bölgede
"istikrarı bozucu her türlü rolü oynamayı bırakması"
gerektiğini ifade eden Prevot, Orta Doğu ve dünyanın yaşanan düşmanlıklardan fazlasıyla zarar gördüğünü kaydetti.

Belçikalı Bakan ayrıca, İran'daki mahkumlara insan onuruna saygılı şekilde muamele edilmesi gerektiğini, ölüm cezasının kaldırılması çağrısını yinelediğini aktardı.



