Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin 'Bize bilgi vermediler' açıklaması

Trump'tan İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin 'Bize bilgi vermediler' açıklaması

08:312/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi.
Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, “Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi.

Trump, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. İranlılar savaşta değil, masada daha iyi. Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir" ifadelerini kullandı.
İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini aktaran
Trump, “İran devasa miktarda para kaybediyor” diye konuştu.

#ABD
#Donald Trump
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi: EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşları maaşlar noktası virgülüne hesaplandı