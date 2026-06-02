Trump'tan İran çıkışı: Anlaşma yapmanın vakti geldi

20:102/06/2026, Salı
Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin aralıksız devam ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan müzakerelere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Görüşmelerin nereye varacağının kimsenin bilemeyeceğini ifade eden Trump, "İran’a da söylediğim gibi, ‘Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi." dedi. Trump ayrıca İran ile görüşmelerin durduğuna dair haberlerin gerçek olmadığını ve devam ettiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair sahte haberler gerçek değil" ifadelerini kullanarak, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin aralıksız devam ettiğini açıkladı.

"Görüşmeler aralıksız devam ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir" dedi.

"Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi"

Görüşmelerin nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Trump, "İran’a da söylediğim gibi, ‘Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez’" dedi.



