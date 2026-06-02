Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvurular başladı mı? Spor Lisesi yetenek sınavına nasıl başvurulur?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026 yılı için "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara İlişkin Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. 2 Haziran itibariyle başlayan başvurular, 26 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edecek. Başvuru sürecinde adayların başvuruları, 29-30 Haziran'da kontrol edilerek sınav randevuları, okul müdürlüklerince tamamlanacak. Merkezi 1. yerleştirme sonuçlarına göre, asil ve yedek listeler, 13 Temmuz'da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, 13-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki MEB yetenek sınavları ne zaman yapılacak? İşte yetenek sınavına ilişkin takvimin detayları.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yönelik başvuru kılavuzu yayımlandı. Güzel sanatlar ve spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuz uyarınca bugün başlayan başvurular, 26 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Başvuru işlemleri, veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ve öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinde adayların başvuruları, 29-30 Haziran'da kontrol edilerek sınav randevuları, okul müdürlüklerince tamamlanacak.

MEB yetenek sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri, 30 Haziran'a kadar alınacak. MEB yetenek sınavları ne zaman yapılacak? Yetenek sınavları, 1-12 Temmuz'da okul müdürlüklerince yapılacak.

MEB yetenek sınavı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi 1. yerleştirme sonuçlarına göre, asil ve yedek listeler, 13 Temmuz'da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, 13-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kılavuza göre, ilk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri, ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar, 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kılavuza göre adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sürecinde ise yetenek sınavı puanı olan adaylar, en fazla 5 okul/alan tercihinde bulunabilecek.