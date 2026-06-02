DGS ne zaman? 2026 DGS sınav yerleri hangi gün açıklanacak? İşte kaçırılmaması gereken tarihler

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2026) başvuruları bugün sona eriyor. Başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar için artık son dakikalara girildi. Adaylar sınav öncesinde, ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi, başvuru ücreti ve ödeme sürecine ilişkin ayrıntılar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte DGS ile ilgili tüm detaylar.
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularında geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav için başvurular 2 Haziran’da sona erecek, sınav ise 19 Temmuz’da yapılacak.
DGS başvuruları için son tarih açıklandı
DGS başvuruları, ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 15 Mayıs 2026’da başlayan başvuru süreci, 2 Haziran 2026 saat 23.59’da sona erecek.
Başvurusunu henüz tamamlamayan adayların, belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 2026 DGS başvuru ücreti ise 1.400 TL olarak uygulanıyor.
2026 DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabiliyor.
Öne çıkan tarihler şöyle:
- Başvuru başlangıcı: 15 Mayıs 2026
- Başvuru bitişi: 2 Haziran 2026 saat 23.59
- Sınav ücreti: 1.400 TL
- Ücret ödeme son günü: 3 Haziran 2026
- Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026
Başvurular nasıl yapılıyor?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular elektronik ortamda alınıyor. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunan adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar da başvurularını bireysel olarak çevrim içi şekilde gerçekleştirebiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunmayan veya kimlik kartında fotoğrafı olmayan bazı adayların ise başvuru merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor.
Ücret ödeme işlemlerinde son gün 3 Haziran
Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayların sınav ücretini süresi içinde yatırması gerekiyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre ücret ödeme işlemleri:
Banka şubelerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Haziran 2026 mesai saati sonunda,
Kredi kartı, banka kartı, ATM ve internet bankacılığı ile ödeme yapacak adaylar için ise 3 Haziran 2026 saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM, başvuru bilgilerini sisteme kaydetmiş olsa bile ücretini süresinde yatırmayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağını ve kayıt bilgilerinin silineceğini belirtiyor.
Başvuru tamamlandıktan sonra kontrol önerisi
Yetkililer, başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularının başarıyla tamamlandığını kontrol etmelerini ve başvuru bilgilerinin çıktısını saklamalarını tavsiye ediyor.
Sınavın kapsamı
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.