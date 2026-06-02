GENEL AF VAR MI? 12. yargı paketi ile ilgili yeni gelişme var mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Adalet Bakanlığı açıklamaları

Yargı alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeler kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, gözler 12. Yargı Paketi’ne çevrildi. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar, paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ne zaman sunulacağını araştırmaya başladı. Özellikle infaz düzenlemeleri, ceza adaleti sistemi ve yargı süreçlerine ilişkin başlıkların yer alması beklenen paketle ilgili Adalet Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Türkiye gündeminde uzun süredir yer alan 12. Yargı Paketi için bekleyiş devam ediyor. Adalet alanında yeni düzenlemeler getirmesi beklenen çalışmanın Meclis takvimine ne zaman gireceği merak edilirken, vatandaşlar özellikle infaz sistemi ve ceza uygulamalarına ilişkin detayları araştırıyor. Mayıs ayının ilerlemesiyle birlikte gözler yeniden Adalet Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ
Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayetçi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."
12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki aylar içerisinde AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor.
12. Yargı Paketi, TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konuya dair yeni gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sonraki süreçlerin de Meclis’in inisiyatifinde ilerleyeceğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.