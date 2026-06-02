Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hollanda'ya 'yeni dönem iş birliği' mesajı: AB ile ilişkiler daha kapsamlı ilerletilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hollanda'ya 'yeni dönem iş birliği' mesajı: AB ile ilişkiler daha kapsamlı ilerletilmeli

18:292/06/2026, منگل
G: 2/06/2026, منگل
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan, Jetten ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinde kapsamlı ortaklık vurgusu yaptı.
Erdoğan, Jetten ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinde kapsamlı ortaklık vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerden Gazze’deki gelişmelere kadar birçok başlığı ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel çatışmaları sona erdirmek için yoğun diplomasi yürüttüğünü vurgularken, Avrupa Birliği ile ilişkilerin daha kapsamlı bir zeminde ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jetten’i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğinin yeni dönemde de güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

"Türkiye-AB ilişkileri çok boyutlu bir ortaklık anlayışıyla ele alınmalı"

Görüşmede Türkiye’nin bölgesindeki çatışmaları sona erdirmek amacıyla yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü belirten Erdoğan, jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık anlayışıyla ele alınmasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"Hollanda'nın desteği önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere dikkat çekerek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.



#Avrupa Birliği
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hollanda Başbakanı
#Rob Jetten
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF final sınavları ne zaman? 2026 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı