Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hollanda'ya 'yeni dönem iş birliği' mesajı: AB ile ilişkiler daha kapsamlı ilerletilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jetten’i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğinin yeni dönemde de güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

"Türkiye-AB ilişkileri çok boyutlu bir ortaklık anlayışıyla ele alınmalı"

Görüşmede Türkiye’nin bölgesindeki çatışmaları sona erdirmek amacıyla yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü belirten Erdoğan, jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık anlayışıyla ele alınmasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"Hollanda'nın desteği önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere dikkat çekerek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.







