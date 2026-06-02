Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan telefonda görüştü: Normalleşme süreci ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtirken, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için her türlü yapıcı girişimi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Normalleşme süreci ele alındı
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılan adımlar da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti.
Barış ve istikrar vurgusu
Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, bu doğrultuda atılacak yapıcı adımları her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.