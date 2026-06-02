Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan telefonda görüştü: Normalleşme süreci ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Normalleşme süreci ele alındı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılan adımlar da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti.

Barış ve istikrar vurgusu

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, bu doğrultuda atılacak yapıcı adımları her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.







