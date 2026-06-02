Emekli zammında son durum





Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli zammı sürecinde dört aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık enflasyon oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.





SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı, mayıs ve haziran aylarına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Aynı dönemde en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da takip ediliyor.