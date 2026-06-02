Emekli zammı için kritik süreç devam ederken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon farkı yüzde 14,64'e ulaşırken, Merkez Bankası'nın son anketindeki tahminler gerçekleşirse temmuz ayında uygulanacak zam oranı yüzde 18,5 seviyesine çıkabilecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, hangi maaş ne kadar artacak ve zam oranı ne zaman kesinleşecek? İşte temmuz zammı öncesinde güncel emekli maaşı hesaplamaları ve masadaki son rakamlar.
Emekli zammında son durum
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli zammı sürecinde dört aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık enflasyon oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı, mayıs ve haziran aylarına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Aynı dönemde en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da takip ediliyor.
Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
Temmuz zammının belirlenmesinde kritik öneme sahip olan verilerin ardından gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilecek. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle ortaya çıkacak.
Dört aylık enflasyon farkı yüzde 14,64
Yılın ilk dört ayında açıklanan enflasyon verileri şöyle oldu:
Ocak: Yüzde 4,84
Şubat: Yüzde 2,96
Mart: Yüzde 1,94
Nisan: Yüzde 4,18
Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.
Altı aylık zam beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,82, haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.
Söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon oranı yüzde 18,5 olacak. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına en az yüzde 18,5 oranında zam yansıyacak.
Örnek hesaplamalara göre:
20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 23 bin 700 TL'ye çıkacak.
25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 29 bin 625 TL olacak.
30 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 35 bin 550 TL'ye yükselecek.
40 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı ise 47 bin 400 TL seviyesine ulaşacak.
Taban aylıkta yeni düzenleme beklentisi
Temmuz ayında oluşacak altı aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ile ek ödemelerine yansıtılacak.
Bunun yanı sıra taban emekli aylığında da yeni bir düzenleme yapılması beklentisi bulunuyor. Ancak bu konuda nihai kararın, zam oranının kesinleşmesinin ardından verilmesi ve gerekli yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.
Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı ile taban aylığa ilişkin olası değişiklikler, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz 2026 için beklenen zamlı emekli maaş hesaplamaları
- Mevcut maaşı 20.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 22.928 TL, %18,58 zamla 23.716 TL, %18,50 zamla 23.700 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 21.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 24.074 TL, %18,58 zamla 24.902 TL, %18,50 zamla 24.885 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 22.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 25.221 TL, %18,58 zamla 26.088 TL, %18,50 zamla 26.070 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 23.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 26.367 TL, %18,58 zamla 27.274 TL, %18,50 zamla 27.255 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 24.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 27.514 TL, %18,58 zamla 28.459 TL, %18,50 zamla 28.440 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 25.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 28.660 TL, %18,58 zamla 29.645 TL, %18,50 zamla 29.625 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 26.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 29.806 TL, %18,58 zamla 30.831 TL, %18,50 zamla 30.810 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 27.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 30.953 TL, %18,58 zamla 32.017 TL, %18,50 zamla 31.995 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 28.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 32.099 TL, %18,58 zamla 33.202 TL, %18,50 zamla 33.180 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 29.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 33.246 TL, %18,58 zamla 34.388 TL, %18,50 zamla 34.365 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 30.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 34.392 TL, %18,58 zamla 35.574 TL, %18,50 zamla 35.550 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 31.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 35.538 TL, %18,58 zamla 36.760 TL, %18,50 zamla 36.735 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 32.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 36.685 TL, %18,58 zamla 37.946 TL, %18,50 zamla 37.920 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 33.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 37.831 TL, %18,58 zamla 39.131 TL, %18,50 zamla 39.105 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 34.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 38.978 TL, %18,58 zamla 40.317 TL, %18,50 zamla 40.290 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 35.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 40.124 TL, %18,58 zamla 41.503 TL, %18,50 zamla 41.475 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 36.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 41.270 TL, %18,58 zamla 42.689 TL, %18,50 zamla 42.660 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 37.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 42.417 TL, %18,58 zamla 43.875 TL, %18,50 zamla 43.845 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 38.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 43.563 TL, %18,58 zamla 45.060 TL, %18,50 zamla 45.030 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 39.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 44.710 TL, %18,58 zamla 46.246 TL, %18,50 zamla 46.215 TL maaş alacak.
- Mevcut maaşı 40.000 TL olan emekli, %14,64 zamla 45.856 TL, %18,58 zamla 47.432 TL, %18,50 zamla 47.400 TL maaş alacak.