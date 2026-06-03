YKS sınav giriş belgesi sorgulama 2026! YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak, tarih açıklandı mı?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS adaylarının en çok araştırdığı başlıkların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM'nin önceki yıllardaki takvimi dikkate alındığında, sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu doğrultuda 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran civarında erişime açılması öngörülüyor.