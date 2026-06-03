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YKS sınav giriş belgesi sorgulama 2026! YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak, tarih açıklandı mı?

YKS sınav giriş belgesi sorgulama 2026! YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak, tarih açıklandı mı?

12:133/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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YKS’ye katılacak milyonlarca aday, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak belgelerle birlikte adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri netlik kazanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, ÖSYM’nin duyuracağı tarihle birlikte sınav yerlerini öğrenerek sınav günü için hazırlıklarını tamamlayacak.

YKS SINAV TAKVİMİ 2026

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek.

  Sınav süreci, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak.

Adayların temel bilgi ve becerilerinin ölçüleceği bu ilk oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS adaylarının en çok araştırdığı başlıkların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM'nin önceki yıllardaki takvimi dikkate alındığında, sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu doğrultuda 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran civarında erişime açılması öngörülüyor.

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