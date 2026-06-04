Fransız basını Türkiye'yi öve öve bitiremedi: 'Sessiz ve stratejik hamlelerle ilk sıraya yükseldi'

Batı Afrika ülkesi Mali, yıllardır ülke içindeki farklı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor. Bu Afrika ülkesinde iktidar, tüm ülkeye egemen bir konumda değil; çeşitli güvenlik sorunlarıyla uğraşıyor. Fransa merkezli yayın organı Le Monde, Mali'nin mevcut karışıklıklar içinde güvenebileceği önemli bir müttefikin Türkiye olduğunu yazdı.

Haberde, Rusya'nın etkisi kadar görünür olmasa da Türkiye'nin son yıllarda Mali ile artan iş birliğine vurgu yapıldı. Ankara'nın stratejik öneminin değerlendirildiği analizde "Türkiye, insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim programları ihracatı için vazgeçilmez bir ortak haline gelmiştir." denildi. Ayrıca Türk özel güvenlik şirketlerinin de Mali'de etkin bir şekilde faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

Haber 7'nin haberine göre son yıllarda iki ülke arasında zırhlı araçlar, optoelektronik ve gözetleme sistemleri, mayın temizleme ekipmanları ve askeri personel eğitim programlarını kapsayan çok sayıda anlaşma imzalandı.

"RUS ETKİSİ AZALIYOR, ANKARA GÜÇLENİYOR"

Haberde İstanbul Galatasaray Üniversitesi'nde araştırmacı Melis Yürüten Özdemir'in değerlendirmelerine yer verildi. Özdemir, Rusya’nın sahadaki etkisinin azalmasının ve Rus birliklerine yönelik eleştirilerin Ankara'nın elini güçlendirdiğini belirerek "Mali ve Türk liderleri arasında birkaç hafta içinde yeni bir güvenlik anlaşmasının açıklanmasına şaşırmam" dedi.





Bölgede Fransa ve Batı etkisinin azaldığı; bu süreçte Türkiye'nin Rusya ve Çin'e alternatif olarak öne çıktığı bildirildi.





TÜRKİYE SİLAH İHRACATINDA İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart 2018'de Mali'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretten sonra diplomatik ilişkiler sistematik bir şekilde arttı. Le Monde’un aktardığı verilere göre; Bamako ile Ankara arasındaki ticaret hacmi son on yılda üç kattan fazla arttı.

Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin oldukça geliştiği; özellikle 2024'ten bu yana Türkiye'nin Mali'ye silah ve mühimmat ihracatında ilk sıraya yükseldiği kaydedildi. Ayrıca Türkiye'nin, ülkenin toplam ihracatının yüzde 20'sini karşıladığı bildirildi. Elektronik ekipmanlar, sanayi makineleri, tahıllar da diğer ihracat kalemleri arasında.

Kasım 2025’te Mali’de düzenlenen ilk uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Bamako Expo'ya (Bamex) Türk savunma şirketlerinin yoğun katılım gösterdiği de haberde yer aldı. Türk iş insanı Harun Saraç’ın başkanlığını yaptığı The Peak Defense tarafından organize edilen fuarda Aselsan, Roketsan, MKE ve Baykar ürünlerini Mali yönetimi ile Sahel Devletleri İttifakı güvenlik yetkililerine tanıtma fırsatı buldu.







