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Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

09:304/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2025 yılına ilişkin askeri harcama verilerini yayımladı. Raporda ABD, Çin ve Rusya ilk sıralarda yer alırken, Türkiye’nin savunma bütçesiyle listede hangi konumda bulunduğu da netleşti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2025 yılına ilişkin dünya askeri harcamalar listesini yayımladı. SIPRI verilerine göre Türkiye, 30 milyar dolarlık askeri harcama ile listede 18. sırada yer aldı.

SIPRI askeri harcama raporunu yayımladı


Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılı dünya askeri harcamalarına ilişkin verileri açıkladı. Rapora göre askeri harcama listesinde ilk sırada 954 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.


SIPRI’nın yayımladığı listeye göre Türkiye’nin askeri harcaması 30 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu tutarla Türkiye, dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri arasında 18. sırada gösterildi.

1.ABD: 954 milyar dolar

2.Çin: 336 milyar dolar

3.Rusya: 190 milyar dolar

4.Almanya: 114 milyar dolar

5.Hindistan: 92 milyar dolar

6.Birleşik Krallık: 89 milyar dolar

7.Ukrayna: 84 milyar dolar

8.Suudi Arabistan: 83 milyar dolar

9.Fransa: 68 milyar dolar

10.Japonya: 62 milyar dolar


11.İsrail: 48 milyar dolar


12.İtalya: 48 milyar dolar


13.Güney Kore: 48 milyar dolar


14.Polonya: 47 milyar dolar

15.İspanya: 40 milyar dolar


16.Kanada: 37 milyar dolar

17.Avustralya: 35 milyar dolar

19.Hollanda: 29 milyar dolar

20.Cezayir: 25 milyar dolar

21.Brezilya: 24 milyar dolar



Türkiye 30 milyar dolarlık harcamayla 18. sırada


SIPRI’nın açıkladığı verilere göre Türkiye, 30 milyar dolarlık askeri harcama ile listede 18. sırada yer aldı. Türkiye’nin hemen önünde 35 milyar dolarla Avustralya, hemen arkasında ise 29 milyar dolarla Hollanda bulunuyor.


Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları devam ediyor

Türkiye, bölgesindeki ve küresel çaptaki gelişmelerin de etkisiyle envanteri geliştirerek, "düşmana korku, dosta güven veren bir güç" haline gelmeye devam ediyor.

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