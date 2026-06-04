Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

SIPRI askeri harcama raporunu yayımladı





Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılı dünya askeri harcamalarına ilişkin verileri açıkladı. Rapora göre askeri harcama listesinde ilk sırada 954 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.





SIPRI’nın yayımladığı listeye göre Türkiye’nin askeri harcaması 30 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu tutarla Türkiye, dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri arasında 18. sırada gösterildi.