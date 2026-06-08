Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda konuştu: 'Barış için iki taraf ile de temaslarımızı sürdürüyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin katılımıyla İstanbul'da başladı.

Toplantıda bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklama yapan Fidan, şunları dile getirdi.

"Güney Kafkasya'da barışın tesisine yönelik bu olumlu tabloya rağmen çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA YAŞANAN ÇIKMAZ GERİLİNİ ARTIRIYOR

Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da arttırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir."

Azerbaycan'a taziye dileklerini de ileten Fidan, "Son vukuatla hayatını kaybedenler için değerli kardeşim Sayın Ceyhun Bayramov'a ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi huzurlarınızda iletmek istiyorum" dedi.

ÜÇ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Toplantının sonuçlarına ilişkin ise Fidan, "Bugün üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.



