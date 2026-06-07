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Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü: Müzakerelerdeki son durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü: Müzakerelerdeki son durum ele alındı

23:097/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.


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