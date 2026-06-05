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Dışişleri Bakanı Fidan Bagladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan Bagladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

09:265/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bakan Fidan'dan Bangladeş'te önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan Bangladeş'te önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Fidan, mevkidaşı Khalilur Rahman ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bangladeş ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Fidan, mevkidaşı Khalilur Rahman ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bangladeş ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz." dedi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

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