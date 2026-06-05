Dışişleri Bakanı Fidan Bagladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

Bakan Fidan'dan Bangladeş'te önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Fidan, mevkidaşı Khalilur Rahman ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bangladeş ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Fidan, mevkidaşı Khalilur Rahman ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bangladeş ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz." dedi.
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