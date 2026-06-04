Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Bakan Fidan Bangladeşli mevkidaşı Rahman ile bir araya geldi

Bakan Fidan Bangladeşli mevkidaşı Rahman ile bir araya geldi

21:484/06/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında havalimanında diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan'ın Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile havalimanında bir görüşme gerçekleştirdi.



#Hakan Fidan
#Bangladeş
#Görüşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sigara fiyatlarına yeni zam: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar? Sigara zammı ne zaman geçerli olacak? Yeni tarih açıklandı