Bakan Fidan Bangladeşli mevkidaşı Rahman ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında havalimanında diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan'ın Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile havalimanında bir görüşme gerçekleştirdi.
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