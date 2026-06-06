Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bangladeş mesajı: "İş birliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarının ardından Bangladeş ziyaretine yönelik sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Asya-Pasifik ziyaret turunun dördüncü ve son durağı olan Bangladeş'te, Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildiklerini ve Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Fidan, “Ziyaretimiz boyunca, şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme adım atan Bangladeş'in güçlü potansiyeline ve Bangladeşli kardeşlerimizin huzur, refah ve istikrar içinde yaşaması için ortaya konulan büyük çabaya tanıklık ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde, son derece sağlam temeller üzerinde yükselmekte olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin, “Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ve Bangladeşli kardeşlerimize destek olmaya aynı güçlü iradeyle devam edeceğiz. Gösterdikleri sıcak ev sahipliği için, başta değerli kardeşim Dr. Khalilur Rahman olmak üzere, Bangladeş makamlarına ve halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilen kıymetli mevkidaşımı bir kez daha kutluyorum. Bu önemli görevi büyük bir başarıyla yerine getireceğinden eminiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında, Bangladeş'teki mülteci kamplarında yürütülen insani yardım çalışmalarını da yerinde inceleme fırsatı bulduklarını vurgulayan Bakan Fidan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ziyaretimiz kapsamında, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını da ziyaret etme imkanımız oldu. Bangladeş, bir milyondan fazla Rohinga Müslümanına ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluk yerine getirmektedir. Ortak hedefimiz, Rohinga krizine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıdır. Cox's Bazar'da Sağlık Bakanlığımız, TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını da yerinde inceledik. Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelimizle bir araya geldik. Zorlu şartlarda görev yapan tüm görevlilerimize özverileri, fedakarlıkları ve insanlığa hizmet eden örnek çabaları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Bakan Fidan, açıklamasını iki ülkenin dayanışmasına dikkat çekerek, “Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluk, ortak çıkarların ötesinde, zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğudur. Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.







