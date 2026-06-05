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Bakan Fidan, TİKA'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım faaliyetlerini inceledi

Bakan Fidan, TİKA'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım faaliyetlerini inceledi

17:465/06/2026, Cuma
AA
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Bakan Fidan, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampı ziyaret etti.
Bakan Fidan, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik insani yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Bakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA'nın çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti.

Çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Fidan, TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Fidan, merkezde eğitim alan öğrencilere hediye dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklardan oluşan koronun hazırladığı Türkçe eseri dinleyen Bakan Fidan, merkezin bahçesine fidan dikti.


#Arakanlı Müslümanlar
#Hakan Fidan
#Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
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