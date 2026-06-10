Bakan Fidan, Bulgaristan'a gidiyor: Gündemde enerji, savunma ve Karadeniz güvenliği var

Son olarak Ocak 2024'te Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Fidan'ın, gerçekleştireceği görüşmelerde; Bulgaristan'la enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayi başta olmak üzere, stratejik alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik müşterek adımları ve yeni iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele alması bekleniyor.