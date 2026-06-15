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TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD-İran mutabakatı korunması büyük önem taşıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD-İran mutabakatı korunması büyük önem taşıyor

10:5915/06/2026, Pazartesi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD-İran mutabakatı ile ilgili olarak, "Mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD-İran mutabakatı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile İran arasında varılan mutabakatın, bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor; savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu aşamaya gelinmesinde başta Pakistan olmak üzere arabuluculuk ve yapıcı katkı sunan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere, bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada sulh ve selametin hâkim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek; insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz."




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