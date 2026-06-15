ABD Başkanı Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı

"Tazminat talebi, İran halkının meşru taleplerinden biridir. Çünkü bu savaş yasa dışı bir savaştı ve bu sırada çok sayıda savaş suçu işlendi. İran, bu zararların karşılanmasını talep etmeyi sürdürecek ve bu konu mutabakat zaptında da yer almaktadır"