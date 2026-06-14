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İran'dan 'Sabrımız taştı' mesajı: Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor

İran'dan 'Sabrımız taştı' mesajı: Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor

23:5914/06/2026, Pazar
G: 15/06/2026, Pazartesi
AA
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İran İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.
İran İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak, "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, X sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.

Ali Ekber Velayeti, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'ın, "direniş cephesinin bir parçası olduğuna" vurgu yapan Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırılar durdurulmadığı takdirde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılacağını kaydetti.


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