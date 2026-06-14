﻿ABD Başkanı Trump katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Bibi'nin hiçbir muhakeme yeteneği yok

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.