ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e Lübnan tepkisi: İran ile anlaşmaya bu kadar yakınken saldırı olmamalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırısına ilişkin, "Beyrut’a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırısına ilişkin, "Beyrut’a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı" dedi.
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