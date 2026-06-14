İsrail ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Bölgeden patlama sesleri yükselirken, İsrail ordusu hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdü.
Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor. Hizbullah, El-Adissa kasabasında yeni kurulan İsrail ordusuna ait topçu mevzilerine saldırmasının ardından İsrail harekete geçti. İsrail savaş uçakları, ateşkese rağmen ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.
Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.
Hizbullah mevzileri hedef alındı
İsrail ordusu bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi. Açıklamada, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü.
8 kişi hayatını kaybetti
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Düveyr beldesinde eski Belediye Başkanı Abdülaziz Kansu'ya ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkılırken 3 kişi hayatını kaybetti.
Sur kentindeki Huş Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinde Musaylih yolu üzerinde bir araca düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi.
Peş peşe bombalıyor
Öte yandan İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Keferdunin, Burç Şemali, Bazuriyye, Mecdel Zun ve Zıbkin beldelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.
Sur kentinde ise Semaiyye-Şaitiyye yolu üzerinde bir motosiklet, İsrail'in İHA saldırısına hedef oldu.
Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun ile Zıbkin arasındaki bölge İsrail hava saldırılarıyla hedef alınırken, Zıbkin ile Mecdel Zun ve Mansuri arasındaki Meşa bölgesi de yoğun topçu atışlarına maruz kaldı.
NNA'nın haberine göre, Mecdel Zun'a ayrıca fosfor mühimmatıyla saldırı düzenlendi.