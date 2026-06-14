İsrail sonsuz savaş istiyor

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri on binlerce sivili öldürdüğü bir soykırım işleyen işgalci İsrail, geçen 33 aylık süreçte, Gazze’nin yanı sıra Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırganlığını “Yakın güvenlik tehdidi” bahanesiyle sürdürüyor. İsrail’in saldırgan paranoyaklığa dönüşen bu tutumu, ABD ile İran’ın savaşı sonlandırmaya hazırlandığı bir dönemde bölgedeki çatışmaları harlıyor. İsrail, son olarak Ürdün sınırına askeri noktalar kurmaya başladı. İşgal ordusu, 1994’ten beri askersizleştirilen Ürdün Nehri ile işgal altındaki Filistin toprakları arasında oluşturduğu tampon bölgede ilk kez askeri noktalar kurmaya başladığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise “Yakın güvenlik tehdidi” bahanesini öne sürerek Suriye ve Lübnan’da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ilan etti.

ÜRDÜN SINIRINA 10 BİN ASKER

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan üst düzey İsrailli askeri yetkililer, ordu güçlerinin 1973 savaşından beri tampon bölge olarak belirlenen Ürdün Nehri ile İsrail sınırı arasında askeri noktalar kurmaya başlayacağını söyledi. Bölge, 1994 yılında Ürdün ile İsrail arasında Vadi Araba Anlaşması’nın imzalanmasından beri askersizleştirilmişti. Ordu Radyosu’na konuşan İsrailli askeri yetkililer, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai’nin bölgede 10 bin kişilik bir tabur kurma planını Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e sunduğunu ve Zamir’in bu planı onayladığını bildirdi. Yetkililer, Ürdün yönetiminin herhangi bir tehdit yöneltmemesine ve İran’dan düzenlenen füze saldırılarını engelleyen hava savunma sistemlerinin Ürdün’deki varlığına rağmen 7 Ekim 2023’ten sonra bölgede artan silah kaçakçılığı faaliyetlerinin orduyu bölgede askeri nokta kurmaya ittiğini iddia etti. 2024 yılında bölgede 2 silah kaçakçılığı girişiminin engellenerek 129 silahın ele geçirildiğini söyleyen yetkililer, 2025 yılında bu girişimlerin 7’ye çıktığını ve 263 silahın ele geçirildiğini, ordunun bu sebeple söz konusu önlemi aldığını öne sürdü.

SURİYE’DE ÇEKİLMEYECEK

Suriye’de ise Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılmasından sonra Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal eden İsrail, buradan Suriye’nin iç işlerine müdahale ediyor. Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da bulunan yasa dışı Dürzi silahlı grupları desteleyen İsrail yönetimi, Suriye’deki yeni hükümetin savaşma niyeti olmadığını sık sık açıklamasına rağmen ihlallerini “Cihatçılar 7 Ekim benzeri bir saldırı yapacak” bahanesiyle devam ettiriyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, önceki gün yaptığı açıklamada, “Yakın güvenlik tehditlerini” gerekçe göstererek Suriye, Lübnan ve Gazze’deki “Güvenlik bölgelerinden” çekilmeyeceklerini bildirdi. 7 Ekim’den ders çıkardıklarını öne süren Katz, “kuvvetlerimiz sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı cihatçı güçler ve örgütlerin tehditlerine karşı korumaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

LÜBNAN'I YAKIP YIKIYOR

Lübnan’a da Hizbullah’ın kuzeydeki Yahudi yerleşimlerine yönelik tehdidini bitirme hedefiyle giren işgalci İsrail ordusu, Kasım 2024’te ilan ettiği ateşkese rağmen 5 askeri noktada kuvvet bulundurmaya devam etmiş ve 2 Mart’ta saldırılara yeniden başlamıştı. İsrail ordusu, 2 Mart’tan beri sürdürdüğü saldırılarda 3 binden fazla Lübnanlıyı katlederek Lübnan’ın güneyinde büyük bir yıkım meydana getirdi. Hizbullah tehdidini sonlandıramayan işgal ordusu, Hizbullah savaşçılarının kablolu insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara çare bulamayan işgal ordusu, kuzeydeki Yahudilerin de güvenliğini sağlayamadı.

Gazze’de saldırılar sürüyor

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de de 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesin başından beri düzenlediği saldırılarda, 983 Filistinliyi katleden ve 3 bin 122 Filistinliyi yaralayan işgal ordusu, dün düzenlediği saldırıda da bir Filistinliyi katletti. Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Kampı’nda İsrail’e ait bir İHA’nın sivilleri hedef alması sonucu Muaviye el-Aydi adlı bir Belediye çalışanı yaşamını yitirdi.







