Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS YORUMLARI 2026: LGS kolay mıydı, zor muydu? LGS 2026 sınavı nasıldı, öğrenci yorumları geldi mi?

LGS YORUMLARI 2026: LGS kolay mıydı, zor muydu? LGS 2026 sınavı nasıldı, öğrenci yorumları geldi mi?

12:3713/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve eğitim uzmanlarının değerlendirmeleri gündeme gelmeye başladı. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ve saat 12.50’de sona eren sınav sonrası, adaylardan gelen ilk yorumlar sınavın genel zorluk düzeyine ilişkin ipuçları vermeye başladı.

LGS’nin sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav deneyimlerini paylaşmaya başlarken, uzmanlardan da ilk değerlendirmeler geldi. Sözel ve sayısal oturumlara ilişkin yorumlar, sınavın bu yılki zorluk seviyesi hakkında genel bir tablo ortaya koyuyor. “LGS zor muydu, kolay mıydı?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

LGS SINAV YORUMLARI 2026

LGS sınav süresi henüz sona ermedi. Oturumlar sona erdiği anda öğrencilerin yorumlarını sizinle paylaşacağız.

LGS’nin sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav deneyimlerini paylaşmaya başlarken, uzmanlardan da ilk değerlendirmeler geldi. Sözel ve sayısal oturumlara ilişkin yorumlar, sınavın bu yılki zorluk seviyesi hakkında genel bir tablo ortaya koyuyor. LGS 2026’nın ilk oturumu olan Sözel Bölüm, saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

1. Oturumda öğrencilere 50 soru sorulacak. Verilen süre 75 dakika. İlk oturum 10.45'te sona erecek.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilecek.

LGS 2. OTURUM SAYISAL SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrencilere 45 dakikalık bir mola verilecek. Molanın ardından LGS’nin ikinci oturumu olan Sayısal Bölüm, saat 11.30’da başlayacak.zor muydu, kolay mıydı?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

#LGS
#lgs 2026
#LGS zor muydu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026! 81 İL TAM LİSTE LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları!