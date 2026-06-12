LGS BESLENME PAKETİNDE NELER VAR?





Sınav süresince öğrencilerin hem zihinsel performansını hem de fiziksel dayanıklılığını korumayı amaçlayan beslenme paketinde; yulaf ve kuru meyve içeren bar, ceviz, kuru üzüm ve paketli içme suyu bulunuyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla, adayların iki oturum arasındaki molada enerjilerini tazeleyerek düşüş yaşamamaları ve sınav kaynaklı stres ile heyecanı daha kontrollü bir şekilde yönetmeleri hedefleniyor.