LGS günü öğrencilere verilecek beslenme paketiyle ilgili detaylar merak konusu oldu! Sınav binalarında bu yıl yapay zeka destekli güvenlik kameraları kullanılırken, öğrencilerin motivasyonunu artırmak için sıralara özel beslenme paketleri yerleştirildi. Sınav sabahı dağıtılacak paketin içinde neler var, kimler bu destekten faydalanabilecek? İşte ayrıntılı bilgiler.
13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavı maratonuna sayılı vakit kala, beslenme paketi uygulaması velilerin ve öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilecek olan ücretsiz paketin içeriği ön plana çıktı. İşte LGS beslenme paketinin ne zaman verileceği ve içindekilere dair detaylar…
BESLENME PAKETLERİ HAZIRLANDI
Sınav salonları ve ortak kullanım alanları temizlenirken; öğrenciler için sınıflardaki masalara su ile kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi.
Görevliler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.
LGS BESLENME PAKETİNDE NELER VAR?
Sınav süresince öğrencilerin hem zihinsel performansını hem de fiziksel dayanıklılığını korumayı amaçlayan beslenme paketinde; yulaf ve kuru meyve içeren bar, ceviz, kuru üzüm ve paketli içme suyu bulunuyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla, adayların iki oturum arasındaki molada enerjilerini tazeleyerek düşüş yaşamamaları ve sınav kaynaklı stres ile heyecanı daha kontrollü bir şekilde yönetmeleri hedefleniyor.
LGS BESLENME PAKETİNİ KİMLER ALABİLECEK?
LGS beslenme desteği, merkezi sınav başvurusu sırasında e-Okul üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına ulaştırılacak. Bu doğrultuda, yurt içi ve yurt dışında sınava katılacak 1 milyon 22 bin 658 adayın yaklaşık yüzde 91’ine paket dağıtımı planlanıyor. Böylece toplamda 924 bin 191 öğrenci, iki oturum arasındaki arada bu beslenme desteğinden yararlanma imkânı bulacak.
İki Oturum, 90 Soru ve Yapay Zeka Destekli Güvenlik Ağı
Sınav maratonu sabah saat 09.30'da başlayacak olan birinci oturumla start alacak ve ardından saat 11.30'daki ikinci oturumla devam edecek. Adaylar, sözel ve sayısal alanları kapsayan toplam 90 soruyu yanıtlamak için ter dökecek. Bu yılki LGS'nin en dikkat çeken yanlarından biri ise güvenlik tedbirlerindeki yenilik oldu. Sınav güvenliğinin kusursuz bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri devreye alındı.