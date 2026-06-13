Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS 2026 GÜNCEL BAŞARILAR MESAJLARI 2026! En güzel, anlamlı, resimli LGS destek ve başarı mesajları: Kardeşe, kuzene, arkadaşa gönderilebilecek LGS başarı mesajları

LGS 2026 GÜNCEL BAŞARILAR MESAJLARI 2026! En güzel, anlamlı, resimli LGS destek ve başarı mesajları: Kardeşe, kuzene, arkadaşa gönderilebilecek LGS başarı mesajları

11:5013/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin aylar süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından bilgi ve emeklerini ortaya koyduğu kritik bir aşama olarak öne çıkıyor. Sınav gününün ardından ise en az sınav kadar önemli olan bir başka süreç başlıyor: moral ve motivasyon desteği. Bu nedenle öğrencileri rahatlatacak, emeklerini takdir edecek mesajlar ve güzel sözler yoğun şekilde araştırılıyor.

LGS gibi önemli sınavların ardından öğrenciler sadece sonuçları değil, aynı zamanda çevrelerinden gelen destek mesajlarını da önemsiyor. Uzun süren hazırlık döneminin ardından motivasyonu yüksek tutmak ve moral vermek için söylenen güzel sözler, öğrenciler açısından büyük anlam taşıyor.

KARDEŞE GÖNDERİLECEK LGS BAŞARI MESAJLARI 

Canım kardeşim, emeklerinin karşılığını alacağın harika bir sınav diliyorum. Başarı seninle olsun!

Bugüne kadar çok çalıştın, şimdi kendine güvenme zamanı. Yolun açık, şansın bol olsun.

Sonuç ne olursa olsun bizim gururumuzsun. Başarılar kardeşim!

Azmin ve çalışkanlığın seni hedeflerine ulaştıracak. LGS'de başarılar!

KUZENE GÖNDERİLECEK LGS BAŞARI MESAJLARI 

Sevgili kuzenim, tüm emeklerinin karşılığını alacağın bir sınav geçirmeni diliyorum.

Başarı tesadüf değil, senin uzun süredir verdiğin emeğin sonucudur. Yolun açık olsun.

Kendine inan, bilgine güven ve elinden gelenin en iyisini yap. Başarılar!

Geleceğe attığın bu önemli adımda yanında olduğumu unutma.

ARKADAŞA GÖNDERİLECEK LGS BAŞARI MESAJLARI 

Dostum, tüm çalışmalarının karşılığını alacağın harika bir sınav diliyorum.

Başarıya giden yolda gösterdiğin azim takdire değer. Şimdi sıra kendini göstermekte!

Heyecanını kontrol et, bilgine güven ve başarıyı yakala.

Eminim ki bu sınavdan yüzünün gülerek çıkacaksın. Başarılar arkadaşım!

#LGS
#LGS başarı mesajları
#lgs tebrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026! 81 İL TAM LİSTE LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları!