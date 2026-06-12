LGS adaylarına kritik uyarılar! 2026 LGS sınavından önceki gün ve gece için neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

"Bütün bilgileri kullanması sorunun doğru çözümü için gereklidir"

Sınav öncesi ve sonrası için önerilerde bulunan Aladağ, "Sınav anında sınav sonrası ile ilgili düşünceler, sınav sonrası ile ilgili kötü senaryolar öğrencinin kaygısını azaltmak yerine tam tersine arttıracaktır. Bu nedenle öğrencilere biz sınav anında anı yaşayın ve sonrasını sonra düşünün diye tavsiye ediyoruz. Sınav başladıktan sonra mutlaka zor sorular olacaktır. Öğrenciler bu zor sorulara takılıp kalmadan diğer sorulara geçebilmeli. Sorularla inatlaşmamalı öğrenciler çünkü bir testteki bütün soruların puan değerleri birbiriyle aynıdır. Öğrenciler bazen iki şık arasında kalabiliyor. Bu nedenle öğrenciler iki şık arasında kalmışsa diğer şıklarla yakın olup olmadığına bakarak kendine yakın gelen bir şıkkı işaretlemelerinde fayda vardır. Soru çözerken öğrencilerin kendine verilen bütün bilgileri kullanması sorunun doğru çözümü için gereklidir. Eğer bir matematik sorusunda kenar verilmiş, paralellik verilmiş, açı verilmiş ve siz soruda bunu kullanmıyorsanız bir eksiklik var demektir. Bu nedenle öğrencilerin sorulardaki bütün bilgileri kullanmasını istiyoruz. Dört şıktan oluşan bir sınavda öğrenciler tüm şıkları okumak zorundalar. Çünkü bazen A şıkkında, B şıkkında yanıltıcı şıklar olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bu şıklara takılıp kalmadan dört şıkkın tamamını okuyup en doğru seçeneği işaretlemelerinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.