meb.gov.tr: LGS 2026 SÖZEL soruları ve cevapları PDF EKRAN TAM LİSTE! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının ardından öğrenciler ve velilerin merakla beklediği açıklama geldi. Sözel ve sayısal oturumların tamamlanmasının ardından “LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?” sorusu yanıt bulurken, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları MEB tarafından erişime açıldı.
LGS maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika duyurusuna çevrilmişti. Beklenen açıklama yapılırken, sözel ve sayısal oturumlara ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu.
LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. 13 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS sınavının ardından MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınavın bitiminden kısa bir süre sonra erişime açtı. 2026 LGS cevap anahtarını meb.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında erişilebilecek. 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINA NASIL ULAŞACAK?
Adaylar kendi cevaplarına ulaşabilmek için sınava girdikleri okullara başvuracak. Talep edilmesi durumunda, sınavdan 1 gün sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. 1 hafta içerisinde talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından toplanacaktır.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.