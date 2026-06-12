Facebook çöktü mü, neden çöktü? Facebook zaman aşımına uğradı ne demek 12 Haziran Facebook erişim sorunu

Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim problemleri kullanıcıların gündemine oturdu. Uygulamalara giriş yapmakta zorlanan, akış yenileyemeyen veya paylaşım görüntüleyemeyen çok sayıda kişi, sorunun bireysel mi yoksa küresel çapta mı olduğunu araştırmaya başladı. Yaşanan yavaşlamanın ardından gözler platformlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
Milyarlarca kullanıcısı bulunan Instagram ve Facebook'ta meydana gelen erişim sorunları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle uygulamaların yavaş çalıştığını veya hiç açılmadığını belirten kullanıcılar, yaşanan aksaklığın nedenini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Meta'ya bağlı sosyal medya plarformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve Facebook'a giremiyor. Sorunun nedenini öğrenmek isteyenler "Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü" sorusuna cevap arıyor. Globalde yaşanan sorun ile ilgili Meta yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.