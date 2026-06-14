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LGS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR!

LGS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR!

00:0914/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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LGS 2026'nın tamamlanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sözel ve sayısal oturumlarına ait tüm soru ve cevapları erişime açarken, adaylar da doğru ve yanlışlarını hesaplamak için ekran başına geçti.

Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS'nin ardından ilk resmi adım geldi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte MEB, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımlayarak adayların sınav performanslarını değerlendirmesinin önünü açtı.

LGS CEVAP ANAHTARI 2026 YAYINLANDI MI? 

Saatler süren sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ile cevap anahtarları adayların erişimine açıldı.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

GS'de kalemler bırakıldı, şimdi ise cevaplar konuşuluyor. Sınavın tamamlanmasının ardından MEB, tüm oturumlara ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Öğrenciler doğru ve yanlış sayılarını belirlemek için kitapçıkları incelemeye başladı.

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GEÇEN YIL LGS CEVAP ANAHTARI SAAT KAÇTA AÇIKLANMIŞTI? 

2025 yılında gerçekleştirilen LGS sınavının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları saat 14.07 itibarıyla erişime açılmıştı. Bu hızlı paylaşım, adayların sınav performanslarını değerlendirmelerine olanak sağlamıştı.

LGS SORU KİTAPÇIĞI PDF OLARAK NEREDEN İNDİRİLECEK? 

Sözel ve sayısal bölümlere ait soru kitapçıkları PDF formatındaki dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Böylece adaylar soruların tamamını inceleyerek puan hesaplamalarını gerçekleştirebilecek.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

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LGS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR!