2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. C Grubu’nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, güçlü rakibi Fas ile 1-1 berabere kaldı. D Grubu’nda yer alan Türkiye ise turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Katar ve İsviçre, San Francisco'da karşı karşıya geldi. Dünya Kupası maç sonuçları merak konusu. Maç kaç kaç bitti?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan sürüyor. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, ilk maçında Los Angeles'ta Paraguay'ı üstün bir oyunla geçti. Ev sahibi ekip, rakibini 4-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, 90+5'te yediği golle Katar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Asya ekibi Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) C Grubu maçları başladı. 5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ekibi olan Brezilya, son Afrika Kupası şampiyonu Fas ile karşılaştı. New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede eşitliği Fas bozdu.
21. dakikada Brahim Diaz'ın pasında topla buluşan Ismael Saibari aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi. Sambacılar, 32. dakikada yıldız oyuncu Vinicius Junior'un ceza sahası sol çaprazdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti. İskoçya Brezilya ile Fas'ın berabere kalmasının ardından aldığı 3 puanla zirveye yerleşti. 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Haiti ile İskoçya karşı karşıya geldi.
İskoçya mücadeleyi 1-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı. Avrupa ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti. Rakibini tek golle geçen İskoçya grupta 3 puanla zirveye yerleşirken puansız Haiti son sırada kaldı.
Avustralya-Türkiye maçı kaç kaç?
A Milli Takım, rakibi Avustralya karşısında gol bulamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Palace Stadyumu’nda sabah 07.00'de başlayan Türkiye- Avustralya mücadelesini Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetti.
Avustralya 27. dakikada Irankunda ile 1-0 öne geçti. Avustralya Metcalfe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.