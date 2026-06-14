2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) C Grubu maçları başladı. 5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ekibi olan Brezilya, son Afrika Kupası şampiyonu Fas ile karşılaştı. New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede eşitliği Fas bozdu.