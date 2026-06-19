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İYİ Partili vekili 'FETÖ' diyip dolandırdılar: 10 kilo altın ve milyonlarca lirasını aldılar

İYİ Partili vekili 'FETÖ' diyip dolandırdılar: 10 kilo altın ve milyonlarca lirasını aldılar

19:4519/06/2026, Cuma
IHA
AA
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İYİ Partili Milletvekili Kocamaz’ı "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyerek dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı.
İYİ Partili Milletvekili Kocamaz’ı "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyerek dolandıran zanlılar İstanbul'da yakalandı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini 'Mersin TEM müdürü' olarak tanıtan ve adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyen zanlılar tarafından dolandırıldı. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı.

'FETÖ' deyip değerli eşyalarını istediler

Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.

Hem havale yaptı hem elden teslim etti

Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi.

İstanbul'da yakalandı

Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı 1 şahsa teslim ettim."



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