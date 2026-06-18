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Özel dahil 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Özel dahil 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

18:2718/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplamda ise 14 dokunulmazlık dosyası sunulurken Özel ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor.

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Özer ve Sarıgül'ün ikişer dosyası var

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

#Özgür Özel
#Dokunulmazlık
#Turhan Çömez
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