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Kılıçdaroğlu-Özel gerilimi CHP'yi çıkmaza soktu

Kılıçdaroğlu-Özel gerilimi CHP'yi çıkmaza soktu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim, grup toplantısının ertelenmesiyle kısa süreliğine yatışmış görünse de taraflar pozisyonlarını değiştirmeden krizden çıkış yolları arıyor.

Parti kulislerinde hem hukuki hem de siyasi düzlemde büyüyen krizin kısa vadede çözülemeyeceği kanısı hâkim.

SÜHEYL BATUM ÖRNEĞİ VAR

Krizin merkezinde, grup üyelik hakları askıya alınan 9 vekilinin durumu yer alıyor. Özgür Özel’e yakın kaynaklar, “Milletvekillerinin CHP Meclis Grubu İç Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında disipline sevk edilmediğini, bu nedenle grup üyelik haklarının ellerinden alınamayacağını” savunuyor. Özel cephesi, geçmişte yaşanan Süheyl Batum örneğini emsal gösteriyor.

Kılıçdaroğlu tarafında ise “Grup başkanvekilliği ve grup başkanlığı seçimlerinin İçtüzük gereği en az üç gün önceden duyurulması gerekiyor. Ayrıca grup başkanlığı seçiminin en yaşlı üye başkanlığında yapılması gerektiği için bu seçimler hukuken tartışmalı hâle geldi” görüşü öne sürülüyor.

Geçmişte mahkeme bozmuştu

  • Dönemin Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, 11 Aralık 2014 tarihinde CHP MYK tarafından, milletvekili olmasına rağmen PM kararı aranmaksızın düz üye olarak, aciliyet gerekçesiyle disipline sevk edilerek ihraç edilmişti. Vekilleri disipline sevk etme yetkisinin MYK’da değil, PM’de olduğu, MYK’nın vekillere “düz üye” muamelesi yapmasının tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle karar mahkeme tarafından bozulmuştu.


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