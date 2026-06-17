Kılıçdaroğlu-Özel gerilimi CHP'yi çıkmaza soktu

Dönemin Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, 11 Aralık 2014 tarihinde CHP MYK tarafından, milletvekili olmasına rağmen PM kararı aranmaksızın düz üye olarak, aciliyet gerekçesiyle disipline sevk edilerek ihraç edilmişti. Vekilleri disipline sevk etme yetkisinin MYK’da değil, PM’de olduğu, MYK’nın vekillere “düz üye” muamelesi yapmasının tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle karar mahkeme tarafından bozulmuştu.