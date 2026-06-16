Adana'da sokaklar çöp içinde: CHP'li belediyede 700 personele maaş ödeniyor 400'ü işe gitmiyor

Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'da, belediyenin temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar ve personel durumu meclis gündemine taşındı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili seçilen CHP'li Hasibe Akkan döneminde, ilçedeki çöp toplama sorunları ve bütçe harcamaları tartışma konusu oldu.

Belediye bünyesinde görevli yaklaşık 700 temizlik personelinden sadece 300'ünün aktif olarak sahada çalıştığı, geriye kalan 400'e yakın personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediği belirtildi.

"GÖREVE ÇAĞIRDIK, BEKLİYORUZ"

Haber7'nin haberine göre Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, meclis toplantısında personel krizini doğruladı:

"Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatleri düzenlendi."

"BURADA CEVAP VEREMEYECEĞİM"

Meclis toplantısında söz alan AK Partili Meclis Üyesi Başak Korkmaz Çınar, işe gelmeyen veya görevini yerine getirmeyen personeller hakkında hangi idari işlemlerin yapıldığını sorarak şeffaflık talebinde bulundu.

Çınar'ın bu sorusu üzerine Başkan Vekili Akkan'ın verdiği yanıt dikkat çekti: "Burada cevap veremeyeceğim. Kahve içelim, size yanıtını veririm."

"BU KADAR BÜTÇE NEREYE GİDİYOR?"

Personel tartışmalarının yanı sıra, belediyenin temizlik harcamaları da meclis verilerine yansıdı.

Son yerel seçimden bu yana temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların kiralanması, fiyat farkları ve personel giderlerini kapsayan sözleşmelerin toplam maliyetinin 2,7 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Yüksek bütçeli harcamalara rağmen ilçede çöplerin düzenli toplanamaması, sokaklarda kötü koku oluşumuna ve atıkların birikmesine yol açtı.

İlçe sakinleri, larva döneminde yapılması gereken ilaçlamaların ihmal edildiğini belirterek, artan sıcaklıklarla birlikte sivrisinek ve haşere yoğunluğunun halk sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştığını söylüyor.







