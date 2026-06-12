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CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı

08:2512/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının belediyeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.



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