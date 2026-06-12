CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı

Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı

Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.